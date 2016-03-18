В Україні спирт з квітня подорожчає на 19%

Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" у квітні підвищить відпускні ціни на продукцію на 18,75% - до 285 грн за декалітр спирту сорту «Люкс» (з ПДВ), повідомила прес-служба держкомпанії з посиланням на заступника директора держпідприємства Сергія Блескуна.

«З квітня ціна за декалітр спирту сорту «Люкс» становитиме 285 грн з урахуванням ПДВ (+18,75% до діючої ціни)», - йдеться в повідомленні.

У держпідприємстві пояснили, що йдуть на такий крок у зв'язку із зростанням витрат на виробництво. Витрати на придбання зерна, які формують 60% собівартості спирту, збільшилися майже на 30%. На 16% зросли витрати на електроенергію.

Заступник директора «Укрспирту» зазначив, що підвищення ціни погоджено з виробниками алкоголю, які є основними споживачами спирту.

«Розраховуючи вартість, ми враховували як інтереси державного підприємства, так і інтереси клієнтів. Питання було погоджено з «Укргорілкою» (галузева асоціація – УНІАН), про ухвалене рішення клієнтів попередили заздалегідь, адже ми розуміємо, що планування витрат для бізнесу - дуже важлива річ», - цитує Блескуна прес-служба.

Він зазначив, що завданням «Укрспирту» і операторів алкогольного ринку країни є розробка єдиної формули, за якою розраховуватиметься вартість спирту, що дасть гарантію прозорості ціноутворення в галузі.

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Як повідомляв УНІАН, держпідприємство в 2015 році виробило 9,4 млн дал етилового спирту, що на 21% менше, ніж у 2014 році. Чистий прибуток «Укрспирту» в 2015 році становив 16 млн грн проти 532,2 млн грн чистого збитку в 2014 році.

У січні-лютому поточного року порівняно з тим самим періодом 2014 року «Укрспирт» в 3,3 рази збільшив виробництво спирту - до 1,85 млн дал. Це було пов'язано із зростанням попиту з боку виробників лікеро-горілчаних виробів, які готувалися до прописаного в Податковому кодексі підвищення з березня цього року акцизів на спирт на 50% (до 105,80 грн/л).

Довідка УНІАН. У липні 2010 року Кабінет міністрів постановив створити на базі концерну «Укрспирт» однойменне державне підприємство. До його складу мали ввійти 76 спиртзаводів, проте поки що на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України виступає за приватизацію «Укрспирту» і має намір до 1 травня цього року розглянути питання про включення «Укрспирту» у приватизаційний список для подальшого продажу.