Порошенко активно шукає покупців для фабрики Roshen в Липецьку – глава АП

Про це глава Адміністрації президента Борис Ложкін заявив в ефірі Радио Вести.

«Він дуже активно через професійних посередників шукає покупців Липецької фабрики, і потрібно розуміти, що її неодноразово закривали податкові органи, і це зараз для багатьох покупців в Росії непростий актив», - заявив він.

«У президента однозначне рішення, що вона повинна бути продана, і я думаю, що це виключно питання часу», - підкреслив Ложкін.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня 2014 року, будучи кандидатом у президенти, Порошенко заявляв, що має намір продати свій бізнес, окрім «5 каналу». Згодом Порошенко залучив для продажу своєї корпорації Roshen інвестиційну компанію Rothschild.

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У січні цього року він підписав договір про передачу своєї частки в Roshen незалежному трасту під управлінням іноземного банку, який має право вести переговори про продаж компанії.

Відповідно до чинної Конституції України, президент не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва кондитерських виробів у корпорації становить 450 тисяч тонн/рік. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, два виробничі майданчики у Вінниці, Кременчуцька); два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.

Російські силовики з 2014 року неодноразово блокували роботу Липецької кондитерської фабрики, а суди заарештовували її майно.