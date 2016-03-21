У російському агросекторі назріває колапс

У Росії з III кварталу 2015 р. держпідтримка надходить нерегулярно – за всіма видами субсидій вже накопичилося близько 1 млрд рублів (1 долар - 70 руб.) заборгованості, пишуть «Ведомости» з посиланням на гендиректора агрохолдингу «Русагро» Максима Басова.

Основна проблема – з компенсацією відсоткової ставки за короткостроковими кредитами, визнають Басов і представник компанії «Черкізово», затримки почалися ще восени минулого року.

Скільки всього Мінсільгосп не виплатив субсидій сільгоспвиробникам за 2015 р. і за якими видами підтримки, представник відомства уточнити відмовився. «Потреба вище, ніж обсяг коштів, виділених державою на ці цілі», – визнав він.

Читайте такожThe Washington Post: Падіння цін на енергоносії тягне за собою протести росіянПричину виникнення затримок по кредитах у 2016 р. представник Мінсільгоспу пов'язує з встановленими Мінфіном граничними обсягами фінансування. На сьогоднішній день з початку 2016 р. Мінсільгоспом, за словами його представника, розподілено між регіонами 93 млрд руб. (при річному бюджеті відомства 237 млрд руб.), але поки тільки «на папері». «У цьому році Мінфін встановив граничні обсяги фінансування, в рамках яких Мінсільгосп і доводить кошти до регіонів за фактом», – пояснює представник аграрного відомства.

Представник Мінсільгоспу відмовився назвати, скільки фактично Мінфін уже виділив регіонам. Йдеться приблизно про 15 млрд руб., знає федеральний чиновник.

Представник Мінфіну на запит «Ведомостей» не відповів.

Зараз в самому розпалі весняна посівна кампанія. Чим раніше компанії отримають гроші, тим простіше буде закупити насіння і добрива, пояснює фінансовий директор агрохолдингу «Еконива» Ірина Харламова.

З урахуванням зростаючої собівартості, невизначеність в силу діючого мита щодо цін на зерно затримки з виплатами субсидій серйозно підривають мотивацію виробників, вважає директор «Совекона» Андрій Сизов. Хоча ще у квітні 2015 р. президент Володимир Путін сказав, що «сільське господарство у нас знаходиться в пріоритеті», нагадує експерт.