У Росії хочуть дозволити торгівлю м'ясом з чужорідним ДНК

Мінсільгосп РФ зайнявся питанням чужорідного ДНК в м'ясі кінцевого продукту, пишуть "Известия".

Великі рітейлери пропонують узаконити його наявність, Росстандарт і Россільгоспнагляд опрацьовують таку можливість. Один з найгучніших скандалів, пов'язаних з чужорідними елементами у товарах, що стався в 2015 році, коли в магазинах мережі «Ашан» виявили свинячий фарш з кониною.

Читайте такожПерець та гранати: у Росії розширили список заборонених турецьких продуктівАсоціація компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ) запропонувала встановити кількісні межі за вмістом ДНК інших тварин в м'ясі на рівні 1%. Розібратися в цьому питанні доручили Росстандарту і Россільгоспнагляду. Перший до 1 липня цього року повинен дати висновок, чи варто вносити правки в методичні рекомендації «Ідентифікація сировинного складу м'ясної продукції». Другий — опрацювати аналогічне питання з приводу риби.

Але документ про склад м'яса не регламентує, яким чином виявити кількісний вміст чужорідного ДНК. Тобто, такого питання при перевірках взагалі не виникає — для перевіряючих органів важливо наявність або відсутність слідів іншого м'яса. «Якщо ви вдома в м'ясорубці прокрутите яловичину, а потім м'ясорубку помиєте і прокрутите свинину, то у вас в останньому м'ясі буде ДНК першого, його неможливо нейтралізувати», — пояснює представник АКОРТ Світлана Чебарова.

Прес-секретар Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко уточнив, що «будь який зміст чужорідного ДНК говорить про використання незадекларованої сировини. Це - серйозне порушення». При цьому він зазначив, що Россільгоспнагляд при перевірках допускає зміст до 1% чужорідного ДНК. У Росспоживнагляді не змогли оперативно уточнити, чи припускають якийсь певний кількісний вміст ДНК іншого м'яса в продукті.

«Запитайте віруючих, як вони поставляться до того, що в халяльній або кошерній продукції буде 1% свинини», — порадив Олексій Алексєєнко.

Нагадаємо, влітку 2015 року Россільгоспнагляд заявив, що в ході перевірок в чотирьох гіпермаркетах «Ашан» у свинячому фарші було виявлено ДНК конини. Служба перевіряла м'ясні цехи рітейлера. Їх роботу призупинили. В «Ашані» заявили, що не використовують у роботі це м'ясо і вимагали спростування. Пізніше Россільгоспнагляд підрахував, що був виявлений слід ДНК у кількості менше 1%, претензії були зняті.