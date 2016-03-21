Україна через СОТ закликала Росію скасувати обмеження транзиту продукції до Казахстану

Україна на засіданні комітету Світової організації торгівлі закликала Росію скасувати обмеження транзиту сільськогосподарської продукції, що порушують правила СОТ, до Казахстану.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Зокрема, в заяві України зазначається, що заходи, які застосовує РФ, мають дискримінаційний характер щодо продукції українського походження та створюють непотрібні перешкоди в торгівлі, порушуючи при цьому принципи, на яких базується СОТ, а також зобов'язання, взяті РФ на себе в момент приєднання до СОТ.

При цьому, згідно з повідомленням, делегація Росії не надала істотних обґрунтувань подібних обмежень.

На підтримку України виступили делегації Євросоюзу та США. Крім того, делегація США висловила намір вивчити відповідь РФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна на засіданні комітету Світової організації торгівлі з технічних бар'єрів поставила питання про введені Росією обмеження на імпорт українських шпалер.

Крім того, Україна ініціює розгляд у рамках Світової організації торгівлі щодо обмежень імпорту продуктів харчування та залізничної продукції, а також транзиту з боку Російської Федерації.

Читайте такожРосія порушила зобов'язання СОТ і повністю закрила кордони для українського транзиту - торгпред

Кабмін доручив Мінекономрозвитку, Мін'юсту та Мінфіну розпочати переговорну процедуру державної закупівлі послуг іноземних юридичних радників, які допоможуть сформувати юридичну позицію України у спорі з Росією в рамках СОТ.