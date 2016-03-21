Качка з пармезаном та хамоном: Сан-Марино не буде поставляти до Росії санкційні продукти

Державний секретар республіки Сан-Марино з питань території, навколишнього середовища і міжнародного економічного співробітництва Антонелла Мулароні спростувала інформацію, що з'явилася в російських ЗМІ про, нібито, підписану угоду, за якою до РФ можуть поновитися постачання сирів і преміальної м'ясної продукції з карликової держави.

"Я з великим здивуванням прочитала статтю, опубліковану в місцевій (російської — ред.) газеті, у якій стверджується, що на економічному форумі держав-учасників СНД, який відбувся в Москві 18 березня, йшлося "про м'ясні вироби і про сири з Сан-Марино", — йдеться в заяві Мулароні, повідомляє РИА Новости.

Вона зазначила, що цього року увага форуму була зосереджена на нових формах співробітництва з акцентом на банківські і фінансові питання та на інноваційні проекти, на ньому були присутні представники міністерств, банків і підприємці.

"Я була запрошена, оскільки в Сан-Марино відповідаю за питання міжнародного економічного співробітництва, щоб представити нашу країну в цілому і зробити наголос на виконану за останні роки урядом роботу по залученню інвестицій", — додала Мулароні.

"У кулуарах форуму у мене відбулася плідна зустріч із заступником міністра закордонних справ РФ Олексієм Мєшковим, який в минулому був послом Росії в Італії і, отже, був акредитований і в нашій країні. Що ж стосується таємничої угоди, яка повинна була стати головним об'єктом моєї місії в Москві, то такого пункту — про підписання будь-якої угоди — ніколи не було в моєму порядку денному", — підкреслила Мулароні.

Раніше "Російська газета" повідомила, що 18 березня підприємці Росії і Сан-Марино планують підписати угоду, за якою в РФ можуть поновитися постачання сирів і преміальної м'ясної продукції з карликової держави. Сан-Марино не входить в Євросоюз, і продовольче ембарго, яке Росія ввела влітку 2014 року, на продукцію з цієї країни не поширюється.