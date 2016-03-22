Ситуація на ринку тютюну: Кабмін зволікає - компанії демпінгують

Виробники тютюнових виробів активно борються за споживача. При цьому використовуються різні методи: хтось випускає нові продукти і вкладає в розкрутку бренду, а комусь до душі просто знизити ціни. Так, на початку березня компанія Imperial Tobacco в Україні знизила ціни на окремі види своєї продукції в середньому на 3,5 гривні за пачку, або на 31%. Про це свидетельствуютданные Державної фіскальної служби, оприлюднені на її сайті.

Про це пише Лига.net.

При цьому подешевшали переважно сигарети низького цінового сегмента вартістю до 15 гривень. Наприклад, якщо Прима класична без фільтра 1 березня коштувала 13 гривень, то на 15 березня її ціна знизилася до 10 гривень. Ціна Прими Срибной знизилася на 4,04 гривні, до 10,96 гривні, P&S - на 4,52 гривні, до 10,48 гривні, Прима Люкс подешевшала на 3,09 гривні, до 11,91 гривні, Style Super Slims - на 2,61 гривні, до 12,39 гривні.

В Imperial Tobacco в Україні зміна цін не коментують. При цьому незабаром компанія пообіцяла надати розрахунки, що пояснюють її кроки.

За словами Юрія Рилача, начальника відділу по роботі з державними органами Бритіш Американ Тобакко Україна, виробники тютюнової продукції самостійно встановлюють ціни на сигарети. "Законодавство не забороняє підвищувати або знижувати ціни за умови їх належного внесення в цінову декларацію", - говорить він.

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Нагадаємо, максимальні ціни на сигарети виробники можуть переглядати двічі на місяць на підставі погодженого рішення. До 2015 року виробники підвищували ціни регулярно на одну і ту ж величину, а питання введення мінімальних роздрібних цін на сигарети активно мусується в парламенті.

За словами Олександра Когута, директора відділу корпоративних питань і комунікацій JTI Україна, з початку року ефективна адвалорна ставка виросла на 20% - за рахунок включення ПДВ в базу для її розрахунку. "Верховна Рада також запропонувала інструмент протидії триваючої цінової війни на тютюновому ринку і, відповідно, бюджетних втрат, передбачивши встановлення мінімальних роздрібних цін на тютюнові вироби в Податковому кодексі. У відповідності з вимогами законодавства, Кабінет міністрів до 1 березня повинен був визначити розміри мінімальних цін", - говорить він. Однак цього не сталося, незважаючи на наявність вже узгодженого всіма міністерствами проекту постанови уряду.

За словами юриста Анни Кияшко, компанія Imperial Tobaccо змогла успішно скористатися такою ситуацією. "Як відомо, мінімальні ціни повинні бути введені вже з цього місяця, проте за загадкових причин рішення цього питання повисло в повітрі. Зважаючи на те що питання мінімальних цін залишається не врегульованим законодавством, така цінова стратегія Imperial Tobaccо все одно не може залишитися непоміченою, запевняє юрист. На думку Кияшко, ситуація, що склалася, може бути розцінена Антимонопольним комітетом як недобросовісна цінова конкуренція і стати предметом спеціального розслідування. Також не виключено, що інші гравці на тютюновому ринку відреагують на дані дії компанії власної скаргою в АМКУ, додає юрист.

Але можливий і інший варіант розвитку подій: коли не здатні витримати низькі ціни конкурента інші компанії підуть такому ж прикладу і також знизять ціни.

"Однак, щоб приклад Imperial Tobaccо не став закликом до аналогічних дій для інших тютюнових виробників, Кабінету міністрів варто негайно прийняти постанову і затвердити мінімальні ціни на роздрібний продаж сигарет. Більше того, таке рішення уряду буде йти в ногу з практикою Європейського суду справедливості, який у справі C 197/08 підкреслив можливість встановлення мінімальних цін, якщо цінова політика тютюнових виробників суперечить цілям в області суспільної охорони здоров'я", - говорить Ганна Кияшко.

При цьому Рилач запевняє, що BAT Україна не слід будь-якої лінії поведінки конкурентів у питаннях ціноутворення.

За оцінками ГФС, втрати державного бюджету в четвертому кварталі 2015 року через цінових війн в тютюновій галузі склали 400 мільйонів гривень. При збереженні ситуації в 2016 році втрати держбюджету за 12 місяців можуть скласти 2 мільярди гривень від недоотримання надходжень по ПДВ, адвалорної складової акцизу, 5%-го податку на реалізацію підакцизної продукції.

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На думку Когута, підвищення адвалорного компонента акцизного податку не може розглядатися як альтернатива мінімальними цінами, оскільки адвалорний акциз є відсотком від ціни продукції, який застосовується тільки до сигарет дорожче 18 гривень.

"Він ніяк не вирішує проблему зниження цін в дешевому сегменті, частка якого на ринку складає вже 80%", - говорить він. За словами Когута, мінімальні ціни на сигарети необхідні, щоб стабілізувати надходження до бюджету.

Підтримує його і Олексій Калініченко, менеджер з питань фіскального регулювання Філіп Морріс Україна. "Ми вважаємо, що встановлення мінімальних цін на рівні, запропонований Мінфіном, - по 15 гривень за пачку - буде тим кроком, який зможе стабілізувати ринок. Це забезпечить наповнення бюджету в поточному році, залишить ресурс для зростання надходжень у майбутньому, а також зменшить стимули для нелегальної торгівлі і незаконного вивезення українських сигарет в ЄС", - відзначає він.