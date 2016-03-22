До Росії почали постачати овочі і фрукти із Сирії

Овочі і фрукти надходять в оптово-роздрібний продовольчий центр "Фуд-Сіті", але компанія-імпортер "Адиг-Юрак" веде переговори з найбільшими ритейлерами, передає "КоммерсантЪ".

Повідомляється, що минулого тижня в порт Новоросійська вже прибула друга партія продуктів — близько 3 тис. тонн апельсинів, лимонів, грейпфрутів, томатів та капусти.

Видання зазначає, що єдиним власником "Адиг-Юрак" є Аслан Панеш, що реально контролюється власниками торгового центру "Європейський" Зарахом Ілієвим і Годом Нісановим, останнього з яких з Панешом пов'язують "хороші стосунки".

Водночас обізнане джерело "Ъ" говорить, що бізнесмени надають "Адиг-Юраку" партнерську допомогу, наприклад, надаючи компанії в оренду за пільговою ставкою площі у "Фуд-Сіті". Якщо бізнес з поставками продукції із Сирії буде налагоджений, то власники "Київської площі" можуть викупити частину акцій "Адиг-Юрака", не виключає співрозмовник видання.

Читайте такожРосія з нового року буде знищувати українські та турецькі продукти

Крім того, якщо Нісанов і Ілієв стануть співвласниками "Адиг-Юрака", то у компанії з'явиться серйозна підтримка: у власників "Київській площі" з низки девелоперських проектів є впливовий партнер — Ільгам Рагімов, якого Forbes називає однокурсником Володимира Путіна.

Зараз "Адиг-Юрак" веде переговори про збут сирійських продуктів з роздрібними мережами "Магніт" і "П'ятірочка", розповідає Аслан Панеш. Але в "Магніті", наприклад, стверджують, що мережа знайома з "Адиг-Юраком", але ця компанія зараз не є постачальником ритейлера.

У свою чергу виконавчий директор аналітичного центру "Совекон" Андрій Сизов впевнений, що "Адиг-Юрак" буде складно укласти договори з великими мережами через ризики, пов'язані з тривалими бойовими діями в Сирії. Також основна проблема, яка заважає зараз налагодити постійний імпорт, — неякісна упаковка.

Нагадаємо, із січня 2016 року було введено заборону на ввезення до Росії овочів і фруктів з Туреччини. Це сталося після інциденту зі збитим російським бомбардувальником Су-24, який порушив турецький повітряний простір.