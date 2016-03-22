Вартість весняної посівної в Україні зросла на третину

Вартість весняної посівної кампанії для українських аграріїв у 2016 році зросла на 34% через девальвацію гривні та підвищення орендної плати на землю, і складе 90,1 мільярда гривень.

Про це повідомив генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Тарас Висоцький на прес-конференції в УНІАН.

"Погодні умови зими були помірними. Знизилися ціни на мінеральні добрива та паливо, були скасовані спеціальні імпортні мита. Тим не менш, дефіцит обігових коштів для проведення весняно-польових робіт залишається дуже значним. За оцінками УКАБ, він становить 15 мільярдів гривень. При цьому ситуація з банківським кредитуванням агросектору також дуже напружена, а збільшення податкового тиску на галузь штучно вимиває оборотні кошти, необхідні для фінансування польових робіт", - сказав він.

При цьому експерт зазначив, що вимоги банків до застави при кредитуванні агробізнесу є занадто жорсткими.

За словами директора компанії "Агродар" Романа Лещенко, присутнього на прес-конференції, проблемною для бізнесу залишається висока ставка кредитування.

"Банки готові кредитувати, підтримувати аграрний сектор. Але вони не називають ставку, за якою вони готові кредитувати. Я можу публічно сказати, що це фактично ставка близько 25%. Це з урахуванням прихованої комісії. Другий момент з точки зору кредитування - банки не беруть у заставу посіви", - підкреслив Лещенко.

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Представник сімейного фермерського господарства Олександр Ващенко, також присутній на прес-конференції, у свою чергу зазначив, що для невеликих аграрних господарств банківське кредитування недоступне в першу чергу через вимоги до застави.

"Головна проблема дрібних господарств - ми знаходимося на своєму рівні, і нам складно вийти на той рівень застави, якого вимагають банки", - сказав Ващенко.

Крім того, експерти та представники агробізнесу наголосили, що важливим негативним фактором для посівної є недостатня кількість опадів.

Згідно з прогнозом УКАБ, в 2016/2017 маркетинговому році валовий збір зернових культур в Україні становитиме 56,8 мільйона тонн, що на 2,8 мільйона тонн менше, ніж у 2015/2017 маркетинговому році.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко заявляв, що українські аграрії забезпечені матеріально-технічними ресурсами для проведення весняної посівної - добривами, засобами захисту рослин (ЗЗР) та насінням у необхідному обсязі для планового проведення посіву.

Посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2016 року складе 26,7 мільйона га, що відповідає площам посіву 2015 року.