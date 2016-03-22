FAO назвала найбільш перспективні ринки для українських експортерів

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO) виділяє Монголію, Таджикистан, Туркменістан і Сербію серед найбільш перспективних ринків для українських експортерів, повідомив економіст інвестиційного центру FAO Дмитро Приходько під час бізнес-форуму.

«Куди ж дивитися далі українським експортерам і на кого? Перш за все – група країн, які є імпортерами продуктів харчування, які не є базовими товарними продуктами, тобто це країни, які імпортують продукти харчування з більш високою доданою вартістю: Монголія, Таджикистан, Туркменістан, Сербія та інші», - сказав Приходько.

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Він відзначив, що перспективними імпортерами базових сільськогосподарських товарів, наприклад зернових та рослинних олій, для України є Марокко, Туніс, Єгипет, Йорданія і Узбекистан.

Приходько також озвучив складені спільно з FAO прогнози Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), згідно з яким у найближчі 10 років попит на м'ясо в країнах Африки південніше Сахари зросте на 56%, а в Азії – на 29% порівняно з нинішнім обсягом споживання. Тільки В'єтнам й Індонезія збільшать імпорт м'яса у зазначений період на 2 і 1 млн тонн відповідно.

Споживання сиру в Південній Африці зросте на 49%, в Азії – на 41%. Зокрема, Китай в найближчі 10 років збільшить імпорт сиру на 100 тис. тонн, що удвічі перевищує український експорт цієї продукції до Росії до введення торгових обмежень.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Всеукраїнської аграрної ради Андрія Дикуна, українські виробники молочної продукції зможуть компенсувати втрату російського ринку збуту і повноцінно використати експортні можливості, що відкриваються перед Україною, лише через 5-10 років.

У рамках проведеної урядом політики диверсифікації зовнішніх ринків збуту в 2015 році українські виробники отримали дозвіл, зокрема, на експорт яєць до Ізраїлю, курятини – до Єгипету і Саудівської Аравії, молочної продукції – до Китаю і ЄС. Крім того, для підприємств м'ясо- і молокопереробної промисловості також забезпечений доступ на ринки Молдови, Казахстану, Киргизстану, Вірменії й Узбекистану.