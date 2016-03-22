Виробництво горілки в Україні зросло майже на 100%

Виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в січні-лютому 2016 року зросло на 98% порівняно з аналогічним періодом 2015 року - до 4,673 млн декалітрів, повідомила Державна служба статистики.

При цьому в лютому поточного року порівняно з попереднім місяцем виробництво горілки збільшилося на 49,5%.

Також повідомляється, що виробництво коньяку та бренді в Україні в січні-лютому 2016 року збільшилося на 32,4% порівняно з аналогічним періодом 2015 року і становило 514 тис. дал. У лютому 2016 року виробництво коньяку та бренді в порівнянні з минулим місяцем збільшилося на 126,2%.

За даними Держстату, обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв в Україні в січні-лютому 2016 року знизився на 57,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив 528 тис. дал. У той же час в лютому порівняно з січнем 2016 року даний показник збільшився на 44,7% - до 312 тис. дал.

У повідомленні Держстату відзначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, виробництво горілки в Україні в 2015 році скоротилося на 13% порівняно з 2014 роком - до 18,6 млн декалітрів, виробництво коньяку та бренді зросло на 12,9% і становило 2,95 млн декалітрів.