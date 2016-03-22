Більше третини витрачених українцями грошей іде на їжу - Держстат

Загальний обсяг споживчих витрат домогосподарств в Україні в 2015 році становив 1 трлн 325 млрд 535 млн грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України

Найбільше – 38,4% – пішло на купівлю продуктів харчування і безалкогольних напоїв – понад 509 млрд грн.

На оплату житлово-комунальних послуг українці віддали 14,8% своїх доходів - 196 млрд грн.

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Серед інших великих витрат – транспорт (10,4% або майже 138 млрд грн) і шкідливі звички (7,1% або 94 млрд грн).

У 2015 році українці найменше витрачали на освіту - 1,1% від загального обсягу видатків (14,3 млрд грн), на ресторани і готелі - 2,6% (34,2 млрд грн) і на зв'язок - 2,9% (38,6 млрд грн).

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Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення АТО.