Державна зернова корпорація відмовиться від другого траншу китайського кредиту на $1,5 мільярда

«Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) не має наміру залучати другий транш кредиту від Експортно-імпортного банку Китаю в 1,5 млрд дол. у зв'язку з надлишковою ліквідністю, повідомив журналістам заступник голови правління держкорпорації Андрій Репко.

«У нас на сьогодні немає потреби залучати ці гроші. Ми надмірно ліквідні», - сказав Репко, зазначивши, що позитивний грошовий потік за підсумками 2015 року становить 560 млн грн.

При цьому він зазначив, що плату за резервування другого траншу кредиту в китайському банку у 200 тис. дол., яку Державна фінансова інспекція за результатами аудиту розцінила як неефективне використання коштів, була здійснено одноразово.

«Це було одноразово в момент укладення контракту», - сказав Репко, зазначивши, що ДПЗКУ більше не платитиме за резерв кредиту.

Разом з тим заступник голови правління зазначив, що ДПЗКУ розглядає можливість будівництва нового зернового терміналу для великотоннажних суден, які транспортують зерно до Китаю.

За його словами, дане будівництво можливе, якщо держкомпанія отримає від китайських партнерів гарантію відповідного обсягу закупівель.

Як повідомляв УНІАН, ДПЗКУ показує від'ємний фінансовий результат кілька років поспіль. Зокрема, у 2014 році збиток підприємства становив 3,5 млрд грн, у 2015 році - 3,03 млрд грн. За словами голови Державної фінансової інспекції Лідії Гаврилової, основна причина збитковості підприємства – неефективне і нецільове використання власних і залучених ресурсів. Зокрема, із залученого в 2012 році кредиту від Експортно-імпортного банку Китаю на суму 3 млрд дол. використано лише 500 млн дол. і ще 1 млрд дол. міститься на депозитному рахунку в «Укрексімбанку». Ще 1,5 млрд дол. зберігаються в китайському банку за резервування яких корпорація сплатила 200 тис. дол.

У 2012 році Експортно-імпортний банк Китаю домовився з українським урядом про надання Україні кредиту в розмірі 3 млрд дол. під державні гарантії на реалізацію проектів в агропромисловому комплексі. Згідно з досягнутими домовленостями, частина кредиту в розмірі 1,5 млрд дол. була надана ДПЗКУ в 2013 році і призначена для закупівлі зерна на вітчизняному ринку і подальших експортних поставок за посередництва китайської корпорації ССЕС. Другу половину позики (1,5 млрд дол.) українська корпорація повинна впродовж п'яти років витратити на імпорт з КНР сільськогосподарської техніки та матеріально-технічних ресурсів.

ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт із зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, зокрема й сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.