Директори 20 заводів "Укрспирту" підтримали плани уряду щодо приватизації держпідприємства

Директори 20 заводів державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», діючи від імені своїх підлеглих, підтримали плани уряду щодо приватизації держпідприємства і направили відповідне звернення міністру аграрної політики та продовольства Олексію Павленку, в Кабінет міністрів, Адміністрацію президента і Національне антикорупційне бюро України.

Позицію працівників заводів у ході круглого столу в УНІАН висловив заступник директора Залозецького місця проведення діяльності (МПД) «Укрспирту» Максим Добровольський.

«Сьогодні ми хочемо повністю і всебічно підтримати позицію президента України, прем'єр-міністра і міністра Павленка щодо невідворотності прозорої конкурентної приватизації спиртових підприємств з можливістю участі іноземних світових інвесторів. Для багатьох наших заводів це чи не єдиний шлях до врятування», - сказав Добровольський.

Він зазначив, що в Україні ще не викорінено «спиртову мафію», яка діє з часів, коли керівником «Укрспирту» був розшукуваний Інтерполом Михайло Лабутін. За словами Добровольського, саме ставленики Лабутіна на місцях сьогодні чинять опір відновленню роботи законсервованих заводів і прозорій приватизації в галузі. Показовим прикладом є недопущення нового керівника «Угерського спиртового заводу» (Львівська обл.) Андрія Гнатуша до виконання своїх обов'язків з боку колишнього керівництва підприємства.

Присутній на круглому столі Гнатуш зазначив, що має намір відновити виробництво на «Угерському спиртзаводі», який не працює з 2011 року, і має домовленості про поставки продукції до Польщі.

«Є попередні домовленості щодо експорту спирту за кордон, зокрема до Польщі. Тобто підприємство може і буде працювати офіційно, а це близько 3 млн грн акцизу і основних податків до бюджету області та країни щодня», - сказав він.

За словами Гнатуша, колишнє керівництво «Угерського спиртзаводу» чинить опір його призначенню, оскільки використовує потужності підприємства для нелегального виробництва спирту.

Добровольський від імені директорів заводів висловив стурбованість, що нелегальне виробництво здійснюється також на Струтинському, Вузлівському і Сторонибабському МПД «Укрспирту» (Львівська обл.).

«На таких «не працюючих» підприємствах звідкись береться «лівий» спирт, а ми не можемо збути свій чесно вироблений! Потрібно зупинити зародження такої «Лабутінської спиртової республіки», - сказав Добровольський.

Директори заводів закликали владу та правоохоронні органи перевірити зазначені підприємства та роботу їх посадових осіб, щоб не допустити дестабілізації роботи галузі.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба підозрює колишнього директора «Уксрпирту» Лабутіна в розтраті 172,5 млн грн і спробі ухилення від сплати податку на додану вартість у розмірі 28,2 млн грн. У січні Інтерпол за запитом українських правоохоронців оголосив Лабутіна в міжнародний розшук.

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Довідка УНІАН. У липні 2010 року Кабінет міністрів прийняв рішення створити на базі концерну «Укрспирт» однойменне державне підприємство. До його складу мали увійти 76 спиртзаводів, проте поки що на баланс підприємства передано 41 завод. «Угерський спиртовий завод» поки що не входить в держпідприємство «Укрспирт» і залишається у складі концерну.

Кабінет міністрів України виступає за приватизацію «Укрспирту» і має намір до 1 травня цього року розглянути питання про виключення «Укрспирту» зі списку заборонених до приватизації підприємств. Якщо Верховна Рада підтримає рішення Кабміну про включення «Укрспирту» у приватизаційний список для подальшого продажу, то, за підрахунками Міністерства аграрної політики та продовольства, приватизація держпідприємства займе близько двох років.