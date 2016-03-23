Подорожчання спирту: відтепер пляшка горілки коштуватиме від 74 гривень

Анонсоване найбільшим виробником спирту в Україні держкомпанією "Укрспирт" підвищення цін на спирт з 1 квітня на 19% призведе до подорожчання півлітрової пляшки горілки на 4%, до 74 гривень, повідомила прес-служба алкогольної компанії Nemiroff з посиланням на генерального директора Юрія Сорочинського.

"Пляшка на полиці супермаркету мінімально коштує вже 70,82 гривні. А з врахуванням подорожчання спирту в квітні, її можна буде придбати не менш ніж за 74 гривні", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що подорожчання горілки до її теперішньої вартості відбулося в результаті збільшення податкового навантаження на виробників міцного алкоголю, яке полягає у підвищенні ставки акцизу з 1 березня 2016 року. Згідно з повідомленням, оптово відпускна ціна півлітрової пляшки сьогодні становить у середньому 46,92 гривні і складається з собівартості - 17,94 гривні, після підвищення акцизу – 21,16 гривні, податку на додану вартість – 7,82 гривні. З огляду на 15% витрат на дистрибуцію, 25% роздрібної націнки і ще 5% акцизу, мінімальна ціна на полиці магазинів до підвищення цін на спирт становить приблизно 70,82 гривні.

Сорочинський зазначив, що підвищення податкових і виробничих витрат негативно відбивається на конкурентоспроможності законослухняних виробників перед нелегальними.

"Якщо в 2015 році обсяг легального ринку горілки становив близько 19-20 мільйонів дал, то, за прогнозами, до кінця поточного року скоротиться до 15 мільйонів дал", - цитує Сорочинського прес-служба.

За даними галузевої асоціації "Укргорілка", подорожчання легального алкоголю призведе до зростання тіньового сегмента ринку до 60% з нинішніх 30-40%.

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Як повідомляв УНІАН, "Укрспирт" у квітні підвищить відпускні ціни на спирт сорту "Люкс" на 18,75% - до 285 гривень за декалітр (з ПДВ). У держпідприємстві пояснили, що йдуть на подібний крок у зв'язку із зростанням витрат на виробництво та узгодили свої дії з галузевою асоціацією "Укргорілка".

У січні-лютому поточного року виробники лікеро-горілчаних виробів готувалися до прописаному в Податковому кодексі підвищення з березня цього року акцизів на спирт на 50% (до 105,80 гривні/літр). "Укрспирт" за ці два місяці в 3,3 рази збільшив виробництво спирту порівняно з тим же періодом 2014 року - до 1,85 мільйона дал.

Довідка УНІАН. Nemiroff Холдинг – один з найбільших світових виробників алкоголю, продукція якого поставляється в 80 країн світу. У структуру холдингу входять управляюча компанія Nemiroff, Українська горілчана компанія Nemiroff", "Алко Інвест", торговельне представництво Nemіroff у Росії й торговельне представництво Nemіroff у Польщі, а також Nemiroff International з штаб-квартирою в Будапешті (Угорщина).