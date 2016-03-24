Тільки приватизація збереже конкурентоспроможність української спиртової галузі - Карасьов

"Причини чергового загострення у сфері управління спиртовою галуззю пояснюються загальною кризою в держмонополії "Укрспирт". Його симптоми – спроби рейдерських захоплень окремих підприємств і нагнітання ситуації в колективах. Це підтверджує неминучість жорстких менеджеральных рішень у напрямку приватизації", - так політолог Вадим Карасьов прокоментував факт підписання керівниками 20 підприємств, що входять до складу ДП "Укрспирт", відкритого листа до Міністра АПК Олексію Павленко в підтримку приватизації галузі.

Карасьов переконаний, що приватизація – єдина можливість вивести національну спиртову галузь з глухого кута. "Укрспирт" уперся в бетонну стіну. Пробити її з розбігу вже не вийде. Її ще можна обійти. Але для цього державні підприємства потрібно максимально швидко реструктуризувати і готувати до приватизації. Тільки приватизація збереже конкурентоспроможність української спиртової галузі на внутрішньому і зовнішньому ринках", - говорить Вадим Карасьов.

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Нагадаємо, вчора, 23 березня 2016 року, відбувся круглий стіл, в якому в режимі онлайн-конференції взяли участь представники більш ніж 40 підприємств спиртової галузі. За його підсумками керівники 20 підприємств, що входять до складу ДП "Укрспирт", звернулися з відкритим листом до Міністра аграрної політики та продовольства Олексію Павленко в підтримку приватизації підприємств галузі. Було підписано колективний лист спиртовиків, в якому, зокрема, йдеться: "Сьогодні ми хочемо повністю і всебічно підтримати позицію президента України, прем'єр-міністра і міністра Павленка щодо неминучості прозорої конкурентної приватизації спиртових підприємств з можливістю участі іноземних світових інвесторів. Для багатьох наших заводів, - це чи не єдиний шлях до збереження".