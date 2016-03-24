Ізраїль вирішив відновити імпорт українських яєць

Уряд Ізраїлю вирішив поновити припинений у січні поточного року імпорт українських яєць, оскільки підозри в зараженості української продукції сальмонелою не підтвердилися, повідомив у ході наради міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко.

«Ізраїльська сторона дала завдання максимально швидко відкрити ринок яєць», - сказав він.

«Ні ізраїльська сторона, ні українська не підтвердили сальмонелу в українських яйцях. Українські яйця чисті і здорові», - додав Павленко.

Міністр зазначив, що українські підприємства вже готові відновити поставки. Однак ринок залишиться закритим до відповідного розпорядження про відкриття з боку ізраїльських ветеринарних відомств.

«З нашого боку є готовність хоч з понеділка, зараз питання до ізраїльських санітарів і фітосанітарів, коли вони будуть готові відкрити ринок», - додав Павленко.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Міністерство сільського господарства Ізраїлю припинило поставку яєць українського виробництва у зв'язку з підозрами про наявність у продукції бактерії сальмонели. Експорт було призупинено на час проведення необхідних досліджень.

Україна запропонувала Ізраїлю лабораторно перевіряти кожну партію яєць для зняття побоювань і обмежень після інциденту.

У січні після проведених міністерством досліджень Павленко зазначив, що українська продукція не була заражена сальмонелою.