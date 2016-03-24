Україна отримала доступ на ізраїльський ринок охолодженого м'яса

Україна отримала доступ на ринок охолодженої яловичини і м'яса птиці Ізраїлю, але безпосередні поставки продукції можуть розпочатися лише після необхідної сертифікації підприємств, яка може бути завершена в термін від місяця до півроку, повідомив голова Міністерства аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко під час наради.

«Ми відкрили ізраїльський ринок охолодженого м'яса - яловичини і птиці», - повідомив Павленко.

Міністр додав, що процес узгодження ветеринарних сертифікатів вже розпочався і триватиме до шести місяців.

«Наразі починається робота на рівні наших ветеринарних органів, які повинні провести сертифікацію наших підприємств, які висловлять бажання, і після цього буде проведено відкриття. З нашого досвіду, відкриття може тривати від місяця до шести», - зазначив міністр.

Крім того, за його словами, Ізраїль висловив бажання ввести режим вільної торгівлі з Україною і розпочати роботу в цьому напрямі влітку цього року.

Міністр сподівається, що зону вільної торгівлі з Ізраїлем може бути введено вже до кінця 2016 року.

«Ми готові з аграрної частини до цих переговорів і сподіваємося, що до кінця року ми зможемо просунути і зробити зону вільної торгівлі з Ізраїлем», - сказав Павленко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна отримала від Міністерства навколишнього середовища і води Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) дозвіл на постачання до цієї країни яловичини, баранини і курятини, а також веде переговори про отримання дозволу на експорт молочних продуктів, риби і яєць.

В рамках проведеної урядом політики диверсифікації зовнішніх ринків збуту в 2015 році українські виробники отримали дозвіл, зокрема, на експорт яєць до Ізраїлю, курятини – до Єгипту і Саудівської Аравії, молочної продукції – до Китаю і ЄС. Крім того, для підприємств м'ясо- та молокопереробної промисловості також забезпечено доступ на ринки Молдови, Казахстану, Киргизстану, Вірменії й Узбекистану.

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO) виділяє Монголію, Таджикистан, Туркменістан і Сербію серед найбільш перспективних ринків для українських експортерів.