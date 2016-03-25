У Харківській області виявили сибірку у свині

Фахівці головного управління ветеринарної медицини у Харківській області зафіксували випадок зараження сибіркою свиноматки у підсобному господарстві міста Чугуєва, повідомила прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.

Згідно з повідомленням, збудник захворювання було виявлено у м'ясі забитої тварини, факт зараження підтверджено результатами дослідження тканин свині.

Встановлено 17 осіб, які контактували з хворою твариною і вживали її м'ясо і сало. Зараз вони перебувають під наглядом лікарів. Фахівці ветеринарної служби вилучили залишки м'яса і сала хворої тварини і проводять необхідні оздоровчі заходи.

У Держветфітослужбі підкреслили, що для недопущення поширення сибірки не слід вживати м'ясо вимушено забитих тварин (у зв'язку з хворобою), купувати м'ясну продукцію на стихійних ринках. Необхідно звертатися до ветлікарів у разі найменшої підозри на захворювання тварин.

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Сибірка (карбункул злоякісний, антракс) - особливо небезпечна інфекційна хвороба тварин і людини. Джерелом інфекції є хворі свійські тварини: велика рогата худоба, коні, осли, вівці, кози. Домашні тварини - кішки і собаки - до сибірки мало сприйнятливі.

Захворювання може поширюватися через хворих тварин або через збудника, який може тривалий час (70 і більше років) зберігатися у ґрунті.

Інкубаційний термін хвороби - від кількох годин до кількох діб. Характерними проявами є ураження шкіри, що супроводжується високою температурою і загальною інтоксикацією організму.

Останні випадки захворювання тварин на сибірку в Україні були зареєстровані у 2012 році у Черкаській і Запорізькій областях.