Тіньовий ринок сигарет в Україні скоротився в десять разів

Частка тіньового ринку тютюнових виробів в Україні за підсумками 2015 року становить 1,1-1,2%, тоді як в 2013 році становила 10%, повідомив журналістам генеральний директор тютюнової компанії «Філіп Морріс Україна» Артем Чернис.

«Нелегальний сегмент, який в кращі для нього часи і гірші для нас, в 2013 році доходив до близько 10% ринку, почав стрімко падати на початку минулого року і опустився до таких цифр до кінця минулого року в районі 1,1-1,2%», - сказав Чернис.

За його словами, ця тенденція пов'язана з посиленням державного контролю та відповідними зусиллями самих учасників ринку. Також вплинула девальвація гривні, яка зробила нелегальний імпорт сигарет менш вигідним.

Чернис зазначив, що за рахунок зменшення частки нелегальних сигарет почав розростатися низькоціновий сегмент ринку. Частка дешевих сигарет на ринку зростала кілька років поспіль також і у зв'язку з падінням купівельної спроможності споживачів.

«Це дало якоюсь мірою і позитивний результат - ринок перестав падати. І навіть якщо ми виключаємо питання Криму та непідконтрольних територій, він навіть трошки став збільшуватися», - сказав Чернис.

Як зазначив у коментарі журналістам директор «Філіп Морріс Україна» з продажів і дистрибуції Артем Кривцов, низькоціновий сегмент сигарет в Україні займає близько 80%. Він вважає, що в 2016 році ринок сигарет в Україні може зрости переважно за рахунок подальшого скорочення обсягу споживання нелегальної продукції.

«На даний момент, я б сказав, що є перспектива росту ринку - збільшення тотальних відвантажень і, як наслідок, виробництва в Україні. В першу чергу це тривалий ефект заміщення нелегальної торгівлі», - сказав Кривцов.

При цьому, за його словами, протягом багатьох років в Україні обсяг споживання сигарет залишається стабільним.

«Кількість курців в країні серед повнолітнього населення більш-менш знаходиться на одному і тому ж рівні – близько 35%, так само як і середньоденне споживання, яке в Україні плаває між 16-16,5 сигаретами в день і є незмінним протягом багатьох років», - сказав Кривцов.

Як повідомляв УНІАН, обсяг виробництва сигарет в Україні в 2015 році становив 92,9 млрд штук, що на 8% більше, ніж у 2014 році. У 2014 році виробництво сигарет скоротилося на 0,1% порівняно з 2013 роком – до 86 млрд штук.

«Філіп Морріс Україна» в 2015 році порівняно з 2014 роком скоротила чистий прибуток у 137 разів - до 5,4 млн грн з 746,3 млн грн.

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Довідка УНІАН. Один із найбільших світових виробників тютюнових виробів Philip Morris International (PMI) представлена в Україні двома компаніями: «Філіп Морріс Україна» і «Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн». PMI виробляє продукцію в Україні на потужностях «Харківської тютюнової фабрики», яку придбала в 1994 році. Штат Philip Morris International в Україні – 1300 осіб. Продукція компанії представлена торговими марками Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M, Parliament та ін.