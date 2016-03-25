Фіскальна служба пропонує залишати аграріям 50% ПДВ

Найадекватнішою пропорцією розподілу податку на додану вартість для агропідприємств є пропорція, коли 50% податку залишається у аграріїв і 50% спрямовується до бюджету, заявив журналістам після прес-конференції голова Державної фіскальної служби Роман Насиров.

"ДФС вважає, що в рамках вже відбулися змін адекватно правильним було б зробити варіант 50 на 50 для всіх. Це таке саме субсидування галузі через механізм спецрежиму. Коли вирішили розбити ставку на три, це спровокував конфліктну ситуацію, можливість для маніпуляцій, труднощі адміністрування", - сказав він.

Глава ДФС зазначив, що в такому випадку втрати для бюджету за рік складуть близько 7 мільярдів гривень.

"Але з тим перевиконанням, яке у нас є на сьогодні, це можна буде покрити", - зазначив він.

За словами Насирова, поточний варіант спецрежиму з ПДВ для аграріїв не виправдав очікувань.

"Було розраховано, що аграрний сектор після відходу спецрежиму додасть близько 1 мільярд гривень на місяць по сплаті ПДВ. Але в січні ми бачили 100 мільйонів гривень, у лютому – 150 мільйонів гривень, у березні – 400 мільйонів гривень", - сказав він.

Читайте такожМВФ очікує повного скасування спецрежиму з ПДВ для аграріїв

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, що представляють компроміс між пропозиціями уряду та парламенту щодо податкових змін, необхідних для виконання дохідної частини проекту державного бюджету на 2016 рік.

Прийнятий документ передбачає зміну підходів до оподаткування аграріїв в частині сплати ПДВ. Розподіл має відбуватися у таких пропорціях: для виробників зернових та технічних культур пропорція становитиме 15% на спецрахунки (для подальшого використання на розсуд підприємства) і 85% в бюджет, для виробників тваринницької та молочної продукції – 80% на спецрахунки і 20% в бюджет, для виробників іншої продукції пропорція становитиме 50% на 50%. Раніше Мінфін пропонував встановити наступну пропорцію для всіх агропідприємств: 75% в бюджет і 25% на спецрахунки підприємств. Згідно із домовленістю з МВФ, уряд планує скасувати спецрежим ПДВ 2017 року.