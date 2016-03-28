Міністр торгівлі США привітала уряд з укладенням угоди щодо будівництва зернового терміналу в порту "Южний"

Про це йдеться у листі Пенні Прітцкер главі українського уряду.

Пенні Прітцкер привітала Арсенія Яценюка, а також міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського, міністра фінансів України Наталію Яресько та міністра аграрної політики та продовольства України Олексія Павленка з укладенням угоди між компанією «Каргілл» та «М.В. Карго» щодо проекту будівництва нового зернового терміналу у порту «Южний» на $100 млн.

«Будівництво цього зернового терміналу по-справжньому демонструє прогрес, який продемонстрували Ви та Ваш уряд, аби розпочати створювати умови, необхідні для залучення додаткових американських інвестицій в Україну. Це саме той позитивний результат, який ми передбачали під час Американсько-українського бізнес-форуму в липні минулого року», - йдеться в листі Пенні Прітцкер до Арсенія Яценюка.

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Міністр торгівлі США відзначила тривалий та значний прогрес, який продемонстрував уряд Арсенія Яценюка в рамках імплементації американсько-української «Дорожньої карти», яка була погоджена під час візиту Пенні Прітцкер до Києва у жовтні минулого року.

Зокрема, відзначається в листі, за цей час уряд скоротив ставки роялті на видобуток газу, приєднався до угоди Світової Організації Торгівлі (СОТ) щодо державних закупівель, імплементував угоду СОТ про спрощення процедур торгівлі, покращив систему адміністрування ПДВ, ліквідував низку складних пострадянських регуляторних процедур.

У контексті незмінної прихильності до програми Міжнародного Валютного Фонду Пенні Прітцкер наголосила на необхідності продовження в Україні боротьби з корупцією, в тому числі в генеральній прокуратурі, ухвалення ефективного законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності та продовження спрощення регуляторних процедур.

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Пенні Прітцкер привітала Арсенія Яценюка та уряд України з цими досягненнями та підкреслила, що очікує на поглиблення двостороннього партнерства в цьому році.

Нагадаємо, 24 лютого в присутності прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, членів уряду України та надзвичайного та повноважного посла США в Україні Джеффрі Пайєтта будо підписано угоду між компанією «Каргілл» та «М.В. Карго» щодо інвестицій у $100 млн. для будівництва нового зернового терміналу у морському торговельному порту «Южний».