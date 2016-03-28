Держстат покращив оцінку врожаю зернових

Державна служба статистики України оновила оцінки врожаю 2015 року, зокрема, зернових у звітному році було зібрано 60,1 млн тонн у вазі після доопрацювання, що на 5,8% менше від показника 2014 року, повідомляється на сайті Держстату.

Раніше відомство повідомляло, що валовий збір зернових культур в Україні в 2015 році становив 59,96 млн тонн.

Цукрових буряків, за даними Держстату, в 2015 році було зібрано 10,3 млн тонн, що на 34,3% менше, ніж роком раніше.

Урожай соняшнику 2015 року перевищив показник 2014 року на 10,3% і становив 11,2 млн тонн.

Картоплі було зібрано 20,8 млн тонн – на 12% менше, ніж в 2014 році, а інших овочів відкритого та закритого ґрунту – 9,2 млн тонн – на 4,4% менше.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Україна зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.