В Україні подорожчав "борщовий набір": ціна буряків досягла рекорду

Овочі борщового набору з 18 по 25 березня подорожчали на 7,2%, при цьому найбільше зріс у ціні буряк - на 40%, досягнувши максимуму за роки незалежності, повідомила прес-служба інформаційно-аналітичного проекту «АПК-Інформ: овочі і фрукти» з посиланням на керівника проекту Тетяну Гетьман.

«Плодоовочевий ринок України минулого тижня (18 березня - 25 березня 2016 роки) характеризувався загальним подорожчанням борщового набору на 7,2%... Найбільше зростання ціни у звітний період зафіксовано в сегменті буряків. Аналітики проекту повідомляли, що за тиждень дана продукція в українських господарствах подорожчала одразу на 40% і досягла рекордної цінової позначки за всю історію незалежної України», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, минулого тижня ціни на капусту і картоплю в Україні зросли на 12% і 8% відповідно. При цьому ціни на моркву і цибулю не змінилися.

За словами Гетьман, подорожчання овочів борщового набору – нормальне явище для сезонів з низьким виробництвом.

«Активізація торгівлі в сегменті овочів борщового набору наприкінці березня – початку квітня – доволі часте явище, особливо характерне для сезонів з невеликим обсягом власного виробництва. Збільшення попиту на овочі як правило супроводжується розширенням діапазону відпускних цін за рахунок подорожчання продукції високої якості і, крім того, часто є причиною початку масового імпорту овочів з ЄС і СНД», - цитує Гетьман прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Україна вперше почала імпортувати овочі борщового набору. Експерти стверджують, що така необхідність виникла у зв'язку з падінням в Україні врожайності найбільш ходових овочів на 10-13% залежно від культури, а також площ під ними – приблизно на 5%.