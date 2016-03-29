Міністр Павленко задекларував 100 тисяч доходів, його сім'я заробила майже 2 мільйони

Міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко у рамках деклараційної кампанії задекларував 100,5 тис. грн сукупного доходу за 2015 рік, що майже у 4 рази більше, ніж він отримав у 2014 році, йдеться у декларації міністра, оприлюдненій на сайті очолюваного ним відомства .

Зокрема, зарплата міністра за рік становила 75,4 тис. грн, тоді як роком раніше Павленко отримав 21,3 тис. грн. Крім того, у 2015 році міністр отримав майже 7 тис. грн дивідендів і відсотків, 18,1 тис. грн страхових виплат. На банківських рахунках Павленко перебуває, згідно з декларацією, 403,1 тис. грн.

Міністр також задекларував квартиру площею 97,2 кв. м, земельну ділянку площею 840 кв. м, житловий будинок 74,9 кв. м, автомобілі Lexus LX570 (2010 року випуску) і Hyundai i30 (2011 року випуску), катер Silver Shark Cabin 605 (2003 рік) і моторний човен «Шторм» 450 (2009 рік).

Читайте такожПивоварський задекларував більш ніж півмільйона гривень доходів

Водночас, згідно з декларацією, члени родини Павленка заробили к минулому році 1,8 млн грн, з яких зарплата становила 45,5 тис. грн, дивіденди і відсотки - 149,5 тис. грн, страхові виплати - 44,5 тис. грн, дохід від здачі майна в оренду - 647,8 тис. грн, інші види доходів (що не були уточнені у декларації) - майже 911 тис. грн.

Членам сім'ї міністра також належать дві квартири (по 198 кв. м), три земельні ділянки (699 кв. м, 134 кв. м і 1,5 тис. кв. м), житловий будинок (418 кв. м) і чверть приміщення на 757,9 кв. м. У 2014 році земельні ділянки і будинок були записані на міністра. Крім того, у їх власності перебувають три автомобілі - Toyota Rav4 2008 року, Lexus Rx 350 2009 року і KIA Sorento 2009 року. На банківських рахунках членів сім'ї Павленка - 215,3 тис. грн. Задекларовано також внесок у статутний капітал підприємства на 346,3 тис. грн.

Довідка УНІАН. Для чиновників вищого рангу подача декларації про доходи є обов'язковою процедурою, яку потрібно виконати до 1 квітня кожного року.

Раніше очільник Мінагропроду оголосив про свою відставку 29 січня у зв'язку з рішенням фракції «Самопоміч» про відкликання його з Кабінету міністрів, куди Павленка було призначено за квотою цієї фракції. Однак під час позачергового засідання уряду 4 лютого, яке було скликано у зв'язку з ситуацією, що склалася навколо роботи уряду, ускладненою політичним тиском і відставкою відразу декількох міністрів, Павленко заявив про відкликання своєї заяви про відставку за умови виконання низку вимог, що стосуються в першу чергу підтримки урядових реформ парламентом.

Читайте такожДемчишин задекларував 129 тисяч гривень доходів – у 6 разів менше, ніж роком раніше

Верховна Рада призначила Павленка на посаду міністра аграрної політики 2 грудня 2014 року. З 2013 року і до призначення на посаду міністра він був членом наглядової ради компанії «Європейські молочні технології», консультантом холдингу «Агропрогрес» та інвестиційної компанії Forum Capital з питань інвестицій в агропромисловому комплексі. Раніше до цього обіймав посаду виконавчого директора групи компаній «Фокстрот».

До Павленка з 27 лютого 2014 року посаду голови Мінагропроду обіймав Ігор Швайка.