Новий термінал у порту "Южний" підвищить конкурентоспроможність українського зерна - Павленко

З нагоди укладення угоди між компанією «Каргілл» та «М.В. Карго» щодо проекту будівництва нового зернового терміналу у порту «Южний» міністр торгівлі США Пенні Прітцкер привітала український уряд.

Про це повідомляє прес-служба Мінагропроду.

За словами міністра торгівлі США будівництво цього зернового терміналу по-справжньому демонструє прогрес, завдяки якому створюються умови, необхідні для залучення додаткових американських інвестицій в Україну. Також вона відзначила значний прогрес в імплементації «Дорожньої карти» у співпраці України та США та підкреслила, що очікує на поглиблення двостороннього партнерства цього року.

На думку міністра аграрної політики та продовольства України Олексія Павленка відкриття нового зернового терміналу є прикладом ефективного інвестування в інфраструктуру аграрного ринку.

«Світовий інвестиційний аграрний пул не на словах, а на ділі отримав потужний сигнал про перспективність інвестиційної діяльності в Україні, зокрема в аграрному секторі. Це є черговим доказом правильності вибраного нами курсу реформ», - зазначив Павленко.

За його словами будівництво терміналу суттєво сприятиме підвищенню пропускної здатності української логістичної системи на 5 млн тонн та зростанню рівня конкуренції на ринку послуг з перевалки.

«За збалансованої та злагодженої роботи усіх ланок логістичного ланцюга 290 тис. тонн одноразового зберігання цього терміналу обертатиметься понад 17 разів у рік. Крім цього будівництво новітнього експортного терміналу в повній відповідності до стандартів американської компанії Cargill (у 2015 году виручка Cargill Inc. становила 120 млрд дол. США) у поєднанні з днопоглибленням дозволятиме завантажувати великовантажні судна (глибини в акваторії і на підхідному каналі будуть доведені до 16 метрів). Це безсумнівно сприятиме зниженню розцінок на перевалку, роблячи наше зерно більш конкурентоспроможним на світовому ринку», - повідомив міністр.

Павленко також зазначив, що ведення в дію цього комплексу матиме і суттєвий соціальний ефект у вигляді 350 нових робочих місць.

Нагадаємо, що угоду між компанією «Каргілл» та «М.В. Карго» щодо інвестицій у $100 млн для будівництва нового зернового терміналу в морському торговельному порту «Южний» будо підписано 24 лютого в присутності членів уряду України та надзвичайного та повноважного посла США в Україні Джеффрі Пайєтта.