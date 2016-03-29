Кабмін дозволив продаж підакцизних товарів з марками старого зразка

Кабінет міністрів України дозволив у разі зміни зразка акцизних марок продаж товарів з марками попереднього зразка, які зберігалися на складі продавця або виробника.

Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 23 березня №209.

"У разі зміни зразка марок дозволяється продаж залишків сплачених марок попереднього зразка, які виготовлені підприємством-виробником та/або які перебувають на зберіганні у продавця, якщо рішенням про запровадження марок нового зразка не встановлено інше", - йдеться в постанові.

Крім того, якщо підприємство потребує додаткових марках, дозволяється до 20 числа місяця, в якому воно оформило заявку на купівлю марок, подавати додаткову заявку.

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Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, що представляють компроміс між пропозиціями уряду та парламенту щодо податкових змін, необхідних для виконання дохідної частини проекту державного бюджету на 2016 рік. Закон підвищив акцизи на пиво та вина, крім натуральних виноградних, на 100% (до 2,48 гривні/літр на пиво і від 7,16 до 10,4 гривні/літр на вино в залежності від виду), на спирт і алкогольні напої – на 50% (до 105,8 гривні/літр спирту), на слабоалкогольні напої (до 8,5% спирту) – на 300% (211,59 гривні/літр сприта). Акциз на сигарети за специфічною ставкою виріс на 40% – до 318,26 гривні за 1 тисячу штук, а за адвалорною залишився без змін – 12%.