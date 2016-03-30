РФ лякає Туреччину новими обмеженнями: може заборонити всю рослинницьку продукцію з країни

Голова Россільгоспнагляду Сергій Данкверт не виключив введення заборони на поставки усієї рослинницької продукції з Туреччини.

"Ми змушені будемо взагалі вводити обмеження на поставки рослинницької продукції (Туреччини). Це може відбутися протягом місяця", - сказав Данкверт, передає Прайм.

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За його словами, раніше представники турецької сторони приїжджали на переговори щодо розбіжностей, які виникали, коли мова йшла про заборону, а зараз обмежуються листами, в яких повідомляють про те, що "проведені коригувальні заходи" для виправлення порушень. "Але ринок-то наш, і ви нас переконайте, що цих (заходів - ред.) достатньо. Не переконали", - зазначив Данкверт.

"Тому ми почали з того, що зараз закрили якусь частину продукції, а далі підемо в міру виявлення", - додав він.

"Думаю, ми будемо вводити (обмеження - ред.) або за найменуваннями, або відразу введемо на все, тому що якщо контакту (з турецькою стороною - ред.) не вийде, обговорення не вийде, то тоді доведеться вводити (обмеження – ред.) на все. Ви або приїжджаєте і обговорюєте, або обираєте для себе свій шлях самі. Ми вмовляти не можемо", - додав Данкверт.

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Росія з 1 січня 2016 року заборонила ввезення з Туреччини ряду фруктів і овочів, включаючи цитрусові, виноград, яблука, груші, абрикоси, персики і нектарини, полуницю, томати, цибулю, цвітну капусту, броколі, огірки. Під ембарго також потрапили тушки і субпродукти свійських курей та індиків. Крім того, з 17 березня Россільгоспнагляд ввів тимчасові обмеження на ввезення в РФ перцю і гранатів з Туреччини.