Україна знову може стати "годувальницею" світу - міністр торгівлі Нідерландів

Україна володіє значним потенціалом розвитку аграрної галузі і тому може повернути собі раніше втрачений статус «годувальниці» світу, сказала міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва Нідерландів Ліліанне Плумен під час українсько-голландського форуму, який відкрився сьогодні в місті Нутдорп (Голландія).

«Можливості українського аграрного сектору значні. Колись Україна вже була «годувальницею» світу, і сьогодні вона може повернути собі цей статус», - сказала міністр.

Вона наголосила, що Голландія, так само як і інші країни ЄС, дуже зацікавлена у співпраці в агросекторі, й Угода про асоціацію та формування зони вільної торгівлі мають всіляко сприяти цьому. «Один лише пункт про скасування мит і зборів вже несе значний плюс виробникам. Ми порахували, що тільки в секторі торгівлі квітами економія на сплаті мита становитиме близько 4,5 млн євро на рік», - зазначила міністр.

Разом з тим, вона звернула увагу, що українські товаровиробники повинні бути готові до жорсткої конкуренції на європейському ринку.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Голландії відкрився українсько-голландський діловий форум, який зібрав понад 300 делегатів - представників влади та бізнесу. Українську делегацію очолює міністр фінансів України Наталія Яресько.