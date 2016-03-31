Українським селянам дозволили реєструвати сімейні фермерські господарства

Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає можливість реєстрації особистих селянських господарств, які бажають продавати свою продукцію, як сімейні фермерські господарства з набуттям статусу юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

За ухвалення відповідного закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств» проголосували 262 народних депутата за необхідного мінімуму 226 голосів.

У пояснювальній записці до законопроекту №1599 зазначається, що населення України займається виробництвом найбільш трудомістких і найменш прибуткових видів сільськогосподарської продукції, зокрема: овочів - близько 85%, молока - до 80%, м'яса великої рогатої худоби - понад 75%, м'яса свиней - близько 60%. При цьому в нашій країні досі не сформовані належні канали збуту виробленої продукції населенням. А різниця в цінах реалізації за офіційними (переробні підприємства, заготівельні організації, організовані ринки) та неофіційними каналами (посередники, які застосовують спрощені режими оподаткування), за експертними оцінками, становить: молока та яловичини - близько 2,5 разу, овочів – майже 4 рази. У зв'язку з цим обсяги тіньового ринку в секторі селянських господарств останніми роками значно зросли. За експертними оцінками, за неофіційними каналами продається більш як 80% овочів, 60% м'яса і 40% молока. При цьому ще кілька років тому ці показники були на 10-15% нижче.

На думку авторів законопроекту, з набуттям статусу юридичної особи або фізичної особи – підприємця селянські господарства будуть більш мотивовані стати повноцінними учасниками аграрного ринку. Так, вони отримають усі пільги, які зараз мають сільськогосподарські підприємства (у першу чергу, особливий режим справляння ПДВ), більший соціальний захист членів таких господарств та інше. Це зменшить тіньову складову ринку і збільшить надходження до бюджету.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада вже розглядала цей законопроект 25 листопада 2015 року і відправила його на повторне друге читання. Під час його попереднього розгляду представники Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин заявляли, що законопроект дозволить фермерським господарствам отримувати підтримку з бюджету у разі, якщо така допомога буде передбачена. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму будуть потрібні численні зміни у податкових нормах. Дані зміни стосуються від 9 до 18 млн українських сімей, зайнятих у цій сфері. Передбачається, що частина господарств залишиться працювати на єдиному податку, як і раніше, а інші будуть працювати на договірній основі без реєстрації юридичної особи, проте отримають статус сільськогосподарського товаровиробника. Також господарства зможуть реєструватися як юридичні особи, сплачувати відповідні податки і отримувати державну підтримку. Все це буде здійснюватися на добровільній основі.