Арешт фабрики Roshen у Липецьку продовжили до літа - росЗМІ

Басманний суд Росії залишив під забезпечувальним арештом майно липецької кондитерської фабрики Roshen у справі про неправомірне відшкодування з бюджету РФ податку на додану вартість.

"Басманний суд за клопотанням слідчого продовжив термін забезпечувального арешту на майно фабрики до 13 червня. До цієї ж дати продовжено і термін попереднього розслідування за кримінальною справою", - повідомило ТАСС джерело, близьке до слідства.

За його словами, арешт накладений на 14 об'єктів нерухомості, в тому числі на склад готової продукції, чотири цехи, будівлю допоміжного корпусу і сім земельних ділянок загальною площею понад 700 тис. кв метрів. При цьому арештоване майно може експлуатуватися фабрикою, однак з ним не можна проводити операції.

Кримінальну справу, яку розслідує Слідчий комітет РФ, було порушено за ч. 4 ст. 159 КК РФ ("Шахрайство") на підставі матеріалів ФСБ Росії. Слідство вважає, що в 2012-2013 роках фабрика направила в міжрегіональну інспекцію ФНС Росії по Липецькій області підроблені документи про нібито виконані в 2012 році роботи з будівництва кондитерської фабрики на загальну суму більше 1 млрд рублів, у тому числі вимагаючи відшкодування ПДВ у розмірі майже 181,5 млн рублів.

Як повідомляв УНІАН, голова Адміністрації президента Борис Ложкін заявив, що президент Петро Порошенко через посередників активно шукає покупців для фабрики корпорації Roshen в російському Липецьку.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня 2014 року, будучи кандидатом у президенти, Порошенко заявляв, що має намір продати свій бізнес, окрім «5 каналу». Згодом Порошенко залучив до продажу своєї корпорації Roshen інвестиційну компанію Rothschild.

У січні цього року він підписав договір про передачу своєї частки у Roshen незалежного трасту під управлінням іноземного банку, який має право вести переговори про продаж компанії.

Відповідно до чинної Конституції України, президент не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва кондитерських виробів в корпорації становить 450 тисяч тонн/рік. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, дві виробничі площадки у Вінниці, Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.

Російські силовики з 2014 року неодноразово блокували роботу Липецької кондитерської фабрики, а суди заарештовували її майно.