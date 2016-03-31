В Іллічівському порту відкрито першу чергу зернового терміналу - Мінагропрод

Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко взяв участь у відкритті 1-ї черги зернового терміналу ТОВ «СП Рисоіл Термінал» в Іллічівському морському транспортному порту.

«Будівництво сучасного комплексу для перевалки зерна – це великий крок у розвитку інфраструктури регіону, це нові робочі місця та хороший приклад залучення інвесторів», - зазначив Олексій Павленко.

Він наголосив, що Risoil Terminal, розташований в Іллічівському морському торговому порту – це найбільший експортно-імпортний наливний термінал в регіоні Чорного моря. Термінал посідає ключову роль в експорті вітчизняної нерафінованої соняшникової олії та надає послуги проміжного зберігання таким великим міжнародним компаніям як Cargill, Kernel, ADM та інші.

«Сьогодні до складу зернового терміналу входить склад на 30 тис.тонн одноразового зберігання зерна, оснащений автомобільним вивантаженням, що дає можливість вивантажувати близько 120 авто на добу. Пропускна здатність складу складе 700 тис.тонн на рік зерна», - відзначив Олексій Павленко.

Силосний корпус складається з 13 силосів загальною ємністю 85 тис.тонн одноразового зберігання зерна. Планується в подальшому будівництво ще 9 силосів загальною місткістю 125 тис.тонн, зі станцією вивантаження залізничних вагонів до 220 вагонів на добу.

«Зараз ведеться будівництво автомобільного вивантаження, оснащеного чотирма точками одночасної вивантаження авто. Це дасть можливість вивантажувати одночасно 400 авто за добу. Також планується побудувати сушку і очищення зерна загальної продуктивності 100 тонн на годину та пірс в акваторії порту довжиною 300 метрів з можливістю приймати судна типу Панамакси (50 тис.тонн і більше)», - додав Міністр.

Довідка. Компанія Risoil S.A. заснована в 2000 році в Женеві, Швейцарія. Основними напрямами діяльності компанії є: забезпечення логістики олії, насипних і генеральних вантажів в портах Чорного моря; продаж і виробництво рослинних масел; торгівля зерновими та олійними культурами в контейнерах; зберігання і переробка агропромислових продуктів.