Через брак води близько 40% сільгоспземель Криму стануть неродючими - експерт

Близько 400 тис. га земель в окупованому Росією Криму стануть непридатними для ведення сільського господарства через перекриття Північно-Кримського каналу, який забезпечував 85% потреб півострова у прісній воді і був основою роботи систем зрошення.

Про це повідомив на прес-конференції радник міністра аграрної політики і продовольства України Олександр Лієв.

«400 тис. га земель без Північно-Кримського каналу є неродючими землями. Обслуговують ці землі майже 700 тис. осіб, які живуть в основному на півночі і в центральній частині Криму», - сказав Лієв, зазначивши, що ці люди також відчувають нестачу води для споживання.

У коментарі УНІАН радник міністра зазначив, що в Криму налічується приблизно 1 млн га земель сільськогосподарського призначення. За його словами, 400 тис. га раніше зрошувалися з Північно-Кримського каналу.

«Якщо без зрошення вони будуть ще 3-4 роки, то стануть неродючими. Цього року їх ще будуть використовувати, але їх родючість з кожним роком буде все менше без зрошення», - сказав Лієв.

У ході прес-конференції радник міністра наголосив, що відсутність води в каналі не призведе до голоду.

«Голоду не буде, але сильно постраждає рівень життя кримчан», - сказав Лієв.

Він зазначив, що Крим забезпечує себе продовольством лише на 35%. Цього року його можуть відвідати 1 млн туристів, і вони, за словами Лієва, посилять потребу Криму у постачанні продукції з-за меж півострова.

Як зазначив присутній на прес-конференції директор Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики і продовольства України Микола Мороз, Крим повністю забезпечений пшеницею і продукцією птахівництва. Яловичиною кримчани забезпечені на 25%, свининою – на 22%. На момент окупації запаси соняшникової олії становили 4% від необхідних, все інше поставлялося з України. Крім того, кримчани імпортують цукор і молоко з Росії.

«Зараз у Мінагропрод надходить інформація, що у Криму гостра потреба в молоці, вони ним не забезпечені», - сказав Мороз.

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Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційного проекту Free Crimea, на початок курортного сезону в окупованому Росією Криму залишаться відкритими лише чверть ресторанів, які працювали на півострові до вторгнення російських військ.

У зв'язку з окупацією Криму в 2014 році український бізнес на півострові опинився під загрозою. Значна частина рестораторів перевели свої підприємства (в основному мережеві ресторани) на материкову Україну. Зокрема, так вчинило керівництво найбільшої в світі мережі Mc’Donalds, закривши ц квітні 2014 року свої заклади в Сімферополі, Ялті і Севастополі.