Експерти прогнозують урожай озимих на рівні майже 23 мільйонів тонн

Урожай озимих зернових (пшениці, жита та ячменю) в Україні за умови збереження сприятливих погодних умов становитиме 22,7 мільйона тонн, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

"За сприятливих погодних умов валовий збір вищезазначених озимих, за прогнозами експертів УКАБ, очікується на рівні 22,7 мільйона тонн", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі асоціації зазначили, що потенційна врожайність озимих культур підвищується за рахунок своєчасного внесення мінеральних добрив. За даними УКАБ, 2016 року спостерігається суттєвий ріст темпів підживлення озимих культур порівняно з 2015 роком. На 31 березня поточного року мінеральні добрива були внесені на 92% площ, зайнятих під пшеницею, 94% - під житом, 96% - під ячменем. При цьому минулого року на аналогічну дату було підживлено лише 86% площ під пшеницею, 82% - під житом і 83% - під ячменем.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) 2015 року зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше, ніж 2014 року.

Посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2016 року складе 26,7 мільйона гектарів, що відповідає площам посіву 2015 року. Мінагропрод очікує, що зернові культури будуть посіяні на площі 14,6 мільйона гектарів, що становить 55% у структурі посівних площ. Сівбу ярих зернових поточного року прогнозується виконати на площі 7,5 мільйона гектарів, в тому числі ранніх – 2,6 мільйона гектарів.