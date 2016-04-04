Прибуток агросектору України за рік зріс майже на 40% - до $4 мільярдів

Прибуток підприємств аграрного сектору України в 2015 році, порівняно з 2014 роком, в доларовому еквіваленті зріс на 37% - до 4,1 млрд дол., а в гривні – в 2,5 раза, до 89,5 млрд грн, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко на своїй сторінці в Facebоok.

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«У 2015 році сільськогосподарські підприємства, незважаючи на девальвацію національної валюти, отримали рекордну суму чистого прибутку - 89,5 млрд грн (у 2014 році - 35,3 млрд грн). У доларовому еквіваленті чистий прибуток сільськогосподарських підприємств у 2015 році становив 4,1 млрд дол., тоді як у 2014 - 3 млрд дол.», - написав міністр.

За словами міністра, зростання закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію компенсувало зростання вартості вхідних ресурсів і забезпечило прибутковість сільського господарства в гривні на рівні 45,9%, що є найкращим показником за останні 10 років.

Найбільш прибутковими культурами були традиційно насіння соняшнику (80,3%), ріпак (44%), зернові та зернобобові культури (43,2%), соя - 38,4%. Загальна рентабельність рослинництва становила 50,9%.

Згідно з повідомленням, виробництво в Україні окремих видів тваринницької продукції залишається збитковим, тому загальна рентабельність тваринництва в 2015 році становила 22,6%. Вирощування ВРХ на м'ясо принесло понад 0,7 млрд грн збитків при негативній рентабельності -17,2%. Рентабельність вирощування овець і кіз становила майже -30%, виробництво вовни - -62,5%.

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Як повідомляв УНІАН, раніше експерти «Інституту аграрної економіки» прогнозували, що рентабельність сільськогосподарського виробництва в Україні в 2015 році в гривні становитиме 22%, що на 13,2% нижче показника 2014 року. Рентабельність виробництва тваринницької продукції очікувалася на рівні 8% (на третину нижче показника 2014 року), а рослинницької – 26% (на 11% менше, ніж у 2014 році).