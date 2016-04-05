В Україні затвердили правила виробництва органічної продукції тваринництва

Кабінет міністрів України затвердив правила виробництва органічної продукції тваринництва, які визначають технологічні особливості ведення органічного господарства: вимоги до утримання тварин, використання кормів, профілактики та лікування захворювань тощо.

Згідно з повідомленням на урядовому порталі, відповідне рішення закріплено у постанові № 241 від 30 березня 2016 року.

Затвердження детальних правил сприятиме збільшенню обсягів виробництва, насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування, поглиблення інтеграції українського аграрного виробництва в ринок ЄС та світові ринки в цілому», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін затвердив правила виробництва органічного меду та продукції бджільництва, які регулюють розміщення вуликів, порядок підгодівлі бджіл та інші аспекти роботи пасічників (постанова №208 від 23 березня 2016 року).

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Міністерство аграрної політики і продовольства має намір до 2020 року довести частку органічної продукції до 3% від сільськогосподарського виробництва України. Україна зацікавлена в нарощуванні експортного потенціалу органічної продукції, оскільки остання не підлягає квотуванню в рамках зони вільної торгівлі з ЄС.

Кількість операторів органічного ринку, сертифікованих єдиним українським органом сертифікації «Органік Стандарт», у 2015 році зросла удвічі і становила 200 підприємств.