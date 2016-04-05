В Україні затвердили правила виробництва органічної продукції тваринництва
Раніше Кабмін затвердив правила виробництва органічного меду та продукції бджільництва.
Кабінет міністрів України затвердив правила виробництва органічної продукції тваринництва, які визначають технологічні особливості ведення органічного господарства: вимоги до утримання тварин, використання кормів, профілактики та лікування захворювань тощо.
Згідно з повідомленням на урядовому порталі, відповідне рішення закріплено у постанові № 241 від 30 березня 2016 року.
Затвердження детальних правил сприятиме збільшенню обсягів виробництва, насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування, поглиблення інтеграції українського аграрного виробництва в ринок ЄС та світові ринки в цілому», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін затвердив правила виробництва органічного меду та продукції бджільництва, які регулюють розміщення вуликів, порядок підгодівлі бджіл та інші аспекти роботи пасічників (постанова №208 від 23 березня 2016 року).
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Міністерство аграрної політики і продовольства має намір до 2020 року довести частку органічної продукції до 3% від сільськогосподарського виробництва України. Україна зацікавлена в нарощуванні експортного потенціалу органічної продукції, оскільки остання не підлягає квотуванню в рамках зони вільної торгівлі з ЄС.
Кількість операторів органічного ринку, сертифікованих єдиним українським органом сертифікації «Органік Стандарт», у 2015 році зросла удвічі і становила 200 підприємств.