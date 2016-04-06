Українські експортери вже вичерпали річні квоти на безмитні поставки до ЄС цукру, кукурудзи та соків

Українські експортери за три місяці повністю вичерпали виділені на 2016 рік квоти на безмитні поставки до ЄС меду, цукру, кукурудзи, ячмінної крупи і борошна, оброблених томатів, а також виноградного і яблучного соків, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко на своїй сторінці у Facebook.

«Динаміка використання квот за 2016 рік свідчить про повне вичерпання квот на виноградний і яблучний соки, оброблені томати, кукурудзу, мед, цукор і ячмінну крупу», - написав міністр.

Він зазначив, що квоти використовуються за принципом «перший прийшов - перший обслуговується», а також через ліцензування поставок.

Згідно з оприлюдненими даними, за січень-березень Україна без мита поставила до ЄС 5 тис. тонн меду, 20 тис. тонн цукру, 6,3 тис. тонн ячмінної крупи і борошна, 10 тис. тонн оброблених томатів, 10 тис. тонн виноградного і яблучного соків і 400 тис. тонн кукурудзи.

Близькими до заповнення є квоти на експорт вівса (квота на 4 тис. тонн використана на 64,7%), курятини (36 тис. тонн - на 32%), пшениці (950 тис. тонн - на 88%). Поки не використовуються квоти, зокрема, на баранину, гриби, часник, молочну продукцію, яловичину, свинину і яйця.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод рекомендував аграрним виробникам адаптувати виробництво відповідно до квот ЄС, що дозволить збільшити поставки української продукції до європейських країн.

Експорт аграрної продукції з України у 2015 році становив 14,6 млрд дол. і перевищив імпорт на рекордні для країни за роки незалежності 11,1 млрд дол. При цьому частка експорту до Європи становила 28,2%. Ще 45% пішло до країн Азії, 13,6% - в Африку і 10% - до країн СНД.