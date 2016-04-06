Експорт українського сиру скоротився на 26%

Обсяг експорту сиру з України в січні-березні 2016 року склав 1,35 тисячі тонн, що на 26% менше, ніж протягом аналогічного періоду 2015 року, а в грошовому вираженні експорт сиру протягом звітного періоду скоротився на 37% – до 3,87 мільйона доларів, говориться в митній статистиці, опублікованій на сайті Державної фіскальної служби.

Згідно зі статистичними даними, обсяг імпорт сиру в Україну в 1-му кварталі 2016 року в натуральному вираженні зберігся на рівні січня-березня минулого року, а в грошовому вираженні зменшився на 1% - до 6,32 мільйона доларів.

Експорт молока та вершків незгущених з України в I кварталі знизився на 5% в натуральному вираженні – до 2,1 тисячі тонн, проте в грошовому вираженні зріс на 5% – до 1,1 мільйона доларів. Імпорт цих продуктів у звітному періоді склав 93 тонн, що майже вдвічі більше, ніж у I кварталі 2015 року. У грошовому вираженні імпорт незгущені молока і вершків зріс на 45% - до 124 тисяч доларів.

У ДФС також повідомили, що поставки з України за кордон згущеного молока та вершків у січні-березні цього року знизилися в натуральному вираженні на 25%, а в грошовому - скоротилися на 37%, до 9,4 тисячі тонн і 13 мільйонів доларів відповідно. Імпорт цієї продукції протягом звітного періоду склав 182 тонни проти 99 тонн роком раніше. У грошовому вираженні імпорт зріс на 52% - до 328 мільйонів доларів.

Разом з тим, вітчизняні виробники експортували в січні-березні 1,1 тисячі тонн вершкового масла, що на 16% менше, ніж протягом аналогічного періоду 2015 року. У грошовому вираженні обсяги експорту цієї продукції знизилися на 9% - до 3,4 мільйона доларів.

Імпорт вершкового масла в Україну за звітний період зріс в натуральному вираженні до 501 тонни проти 94 тонн роком раніше. У грошовому вираженні імпорт масла склав 1,6 мільйона доларів, тоді як роком раніше – 413 тисяч доларів.

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Як повідомляв УНІАН, експорт сиру з України в 2015 році скоротився порівняно з 2014 роком в 1,8 рази - до 10,8 тисячі тонн. Разом з тим експорт незгущеного молока і вершків – зріс на 27%, до 8,8 тисячі тонн, вершкового масла - збільшився на 4% - до 11,8 тисячі тонн, а згущеного молока та вершків - зріс на 19%, до 59 тисяч тонн.