Після трьох переносів запуску Держпродспоживслужба нарешті розпочала свою роботу

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів офіційно розпочала роботу, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на керівника відомства Олексія Павленка.

"Сьогодні нарешті-то можна констатувати, що процес створення Держпродспоживслужби завершився. Ми пройшли довгий і складний шлях, але служба розпочала роботу", - цитує Павленка прес-служба.

Згідно з повідомленням, старт роботи відомства дає розпорядження Кабінету міністрів від 6 квітня "Питання Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів".

У Мінагропроді зазначили, що Держпродспоживслужба завершила всі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією, затвердженням положення, структури, штатного розпису апарату та бюджету. У відповідності до законодавства набрано 30% штату і зараз призначення працівників триває.

Згідно з повідомленням, на сьогодні всі територіальні органи Госпродпотребслужбы завершили процедуру державної реєстрації, призначені виконуючі обов'язки їх керівників. Для того, щоб призначити керівників на постійній основі, будуть оголошувати конкурси.

Госпродпотребслужба взяла на себе функції, які раніше виконували Державна ветеринарна та фітосанітарна служба, Державна інспекція з питань захисту прав споживачів та Державна санітарно-епідеміологічна служба, які припиняють свою роботу. Нове відомство також буде здійснювати контроль регульованих державою цін, захист прав споживачів виробів з дорогоцінних металів і каменів, нагляд у сфері туризму і курортів, у сфері охорони прав на сорти рослин та насінництва.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Госпродпотребслужбы ще у вересні 2014 року і доручив створити територіальні органи відомства в кінці жовтня 2015 року.

Головою Госпродпотребслужбы є колишній заступник міністра аграрної політики і продовольства Володимир Лапа, який був призначений 24 лютого 2016 року. З грудня 2015 року Лапа фактично керував діяльністю Госпродпотребслужбы на посаді першого заступника голови відомства.

У лютому Кабмін перенаправив на потреби Госпродпотребслужбы 493,7 млн. грн. Лапа неодноразово підкреслював, що цього бюджету недостатньо, щоб забезпечити повноцінну роботу відомства, зокрема, гарантувати гідну оплату праці для співробітників. Тому Госпродпотребслужба розглядає можливості залучення донорського фінансування.