В Україні знову подорожчав борщовий набір та фрукти

Протягом тижня на українських ринках зросли ціни на овочі борщового набору та тропічні фрукти, повідомляє Аgravery.com.

"Головним чином подешевшали огірки у столиці - їх вартість тепер коливається у межах 30-39 гривні/кілограм, тоді як на попередню звітну дату вони трималися в межах 35-37 гривні/кілограм, найістотніше скорочення відбулося на заході там ціни скоротилися з 35-40 гривні/кілограм до 18-28 гривні/кілограм", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що серед овочів борщового набору найпомітніше подорожчали буряки їх вартість у більшій частині країни виросла, а найвідчутніше на львівському "Шуварі" - з 4-5,5 гривні/кілограм до 6-8 гривні/кілограм.

"У фруктовому кошику істотно подорожчали лимони на київському ринку "Столичний" - з 38-45 гривні/кілограм до 40-45 гривні/кілограм, а на львівському "Шуварі" - з 42 гривні/кілограм до 40-44 гривні/кілограм", - підкреслює видання.

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У видавництві підкреслюють, що моніторинг цін проводився по основним продовольчим ринкам: найбільшому плодоовочевому - "Нежданный", на якому в сезон купують продукцію з усіх регіонів; "Столичний" - найдорожчому ринку серед усіх гуртових, який визначає максимальний рівень цін, та "Шувар" - головному ринку для західноукраїнських областей.