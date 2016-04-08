Ляшко привіз під Кабмін корів – вимагав підвищити ціни на молоко (фоторепортаж)

Сьогодні, 8 квітня, під будівлею Кабінету міністрів України пройшла акція протесту фермерів, які вимагали збільшити мінімальні закупівельні ціни на молоко. Разом з доярками під Кабмін привезли корів.

«Україна починається з корови, а хто цього не розуміє - наші вороги! Сьогодні з командою привели під Кабмін стадо корів і бідних доярок, які встають о п'ятій ранку, щоб напоїти молоком всю Україну», - написав лідер Радикальної партії Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, мінімальна закупівельна ціна на 1 л молока повинна бути не менше 5 гривень.

Нагадаємо, що в 2011 році Ляшко намагався завести до Верховної Ради корову.