У МінАПК запевнили, що принцип європейської передачі повноважень буде максимально дотриманий

Так Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко прокоментував виданню «Главком» майбутнє переформатування Кабінету Міністрів України.

Олексій Павленко підкреслив: «Команда міністерства, його управлінський склад буде працювати над реалізацією намічених планів і впровадженням реформ стільки часу, скільки це буде необхідно новому міністру. Раніше, в Мінагрополітики не було такої практики, каденції міністрів закінчувалися своєрідною точкою, кадровими змінами. Я не уявляю ніяких партійних інтересів, не є членом якої-небудь партії. Єдиний підхід, якого завжди дотримувався – технократичний. Він буде дотриманий у всьому, в тому числі і при передачі повноважень наступного керівника аграрного відомства».

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Міністр Олексій Павленко також зазначив, що відставка Прем'єр-міністра України автоматично тягне за собою відставку всього уряду. При цьому він нагадав, що його заява про відставку ще раніше була подана до Верховної Ради України, вона зареєстрована і досі перебуває в парламенті. При цьому, Олексій Павленко не виключає можливості своєї подальшої роботи в урядовій команді нового складу.