Агрохолдинг Ахметова і Новинського продав активи в окупованому Криму

Донецький агрохолдинг HarvEast продав активи в Криму у зв'язку з високими ризиками землеробства на півострові і труднощами управління компанією в умовах російської окупації, повідомила прес-служба холдингу з посиланням на генерального директора Дмитра Скорнякова.

«Рішення продати активи HarvEast на півострові було прийнято ще в 2013 році у зв'язку з тим, що дана територія відноситься до високоризикової зони землеробства через малу кількість опадів. Однак угода закрита тільки зараз. Останнім часом ефективно управляти активом було практично неможливо через ситуацію, що склалася», - цитує Скорнякова прес-служба.

Згідно з повідомленням, в Криму у HarvEast було близько 20 тис. га землі. Основні культури, що вирощуються там – це пшениця і соняшник. Частка врожаю з кримських активів компанії становила 10% від загального обсягу. HarvEast не розголошує суму і інші параметри угоди.

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Довідка УНІАН. HarvEast Holding створено у 2011 році на базі сільськогосподарських активів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча. Основні напрями діяльності холдингу: рослинництво і молочне тваринництво. Загальний банк оброблюваної землі знаходиться в Донецькій області і становить 97 тис. га, поголів'я великої рогатої худоби — 7,4 тис. голів. Акціонерами HarvEast Holding є група СКМ Ріната Ахметова і група «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського.