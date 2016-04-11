Україна вперше поставила "молочку" до Євросоюзу

Україна провела перші промислові поставки молочної продукції в ЄС, які здійснила група компаній «Молочний альянс» за замовленням компанії «Український торговий будинок «Надія» з міста Варна (Болгарія), повідомила прес-служба компанії з посиланням на голову наглядової ради «Молочного альянсу» Сергія Вовченка.

«Замовлення має пробний характер з метою вивчення попиту і смакових переваг споживачів. Продукція надійде в продаж у спеціалізовані магазини, які орієнтовані на населення з країн СНД. Перший магазин, в якому буде продаватися продукція брендів Групи компаній «Молочний альянс», називається «Українка», він знаходиться в місті Варна», - цитує Вовченка прес-служба.

Згідно з повідомленням, перша партія експорту до Болгарії включає тверді сири, питне ультрапастеризоване молоко ультрапастеризоване вітамінізоване молоко для дітей, солодковершкове масло.

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Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія надала 10 українським виробникам молочної продукції доступ на ринок ЄС з 10 січня 2016 року. Раніше Україна не постачала в ЄС цю продукцію. До числа тих, хто отримав дозвіл на експорт «молочки» в Євросоюз, увійшли підрозділи компанії «Молочний альянс» (Яготинський маслозавод і Золотоніський маслокомбинат), «Лакталіс» («Лакталіс-Миколаїв» і «Молочний дім»), «Мілкіленд» (Недригайлівський сирцех і Роменський молочний комбінат підприємства «Рось», «Менський сир» підприємства «Прометей»), компанія «Люстдорф», Львівський холодокомбінат і «Гадячсир».