Українські кондитери підрахували втрати через блокування Росією транзиту до Азії

Розпочате Росією повне блокування транзиту українських кондитерських виробів до Азії, про яке 9 квітня заявила галузева асоціація «Укркондпром», призведе до втрати Україною 200 млн дол. експортної виручки за 140 тис. тонн нереалізованих товарів на рік, повідомив УНІАН президент асоціації Олександр Балдинюк.

«Повне блокування транзиту в Центральну Азію і Кавказ, Монголію, частину Китаю - це близько 200 млн дол., або 140 тис. тонн. у натуральному вираженні», - сказав Балдинюк.

За його словами, Росія обмежувала транзит української кондитерки поступово. Поставки в Азербайджан були заблоковані 2 місяці тому, а у Вірменію та Грузію – два тижні тому. У квітні ЗМІ повідомив, що Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини РФ (Росспоживнагляд) видала розпорядження, яким уточнила, що заборона на імпорт українських кондитерських виробів, яка діяла з 2014 року, поширюється і на транзит цієї продукції. Згідно з коментарями прес-служби Росспоживнагляду в ЗМІ, відомство не вводило жодних нових обмежень щодо української кондитерки.

В консалтинговому агентстві «Украгроконсалт» відзначили, що для збереження валютної виручки українським кондитерам слід прораховувати альтернативні шляхи доставки, у тому числі розглянути варіант Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту в обхід Росії.

«Незалежно від того, хто ввів заборону на транзит, українські кондитери, як мінімум, тимчасово втратили ринки Середньої Азії на час знаходження нових можливих шляхів доставки своєї продукції (при цьому з її подорожчанням). У цьому зв'язку актуальним для кондитерів є лобіювання альтернативних шляхів доставки з використанням Нового Шовкового шляху», - йдеться в повідомленні прес-служби агентства.

Як повідомлялося, 9 квітня Балдинюк повідомив про повне блокування транзиту української кондитерки через територію Росії. При цьому в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі повідомили, що офіційного попередження від компетентних відомств РФ не одержували. Разом з тим, з боку українських експортерів надходили численні повідомлення про неможливість перевозити вантажі з території Росії до Азербайджану і Грузії.

Представники українського уряду та Укрзалізниці неодноразово заявляли, що тарифи на перевезення єдиним вантажним поїздом з України до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії через Грузію і Азербайджан є неконкурентними. Експерти стверджують, що у зв'язку з цим експортери поки що не розглядають для себе такий маршрут поставок товарів до Азії, вважаючи більш вигідними поставки через Білорусь.

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Довідка УНІАН. За даними Державної фіскальної служби, в 2015 році Україна поставила на зовнішні ринки кондитерських виробів (цукор і кондитерські вироби з нього, какао і какаопродукти, борошняні кондитерські вироби) на 625,5 млн дол.

За даними Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», у січні-вересні 2015 року переважна більшість поставок кондитерських виробів з України здійснювалися до країн СНД і Євросоюзу. Одними з найбільших імпортерів є Казахстан, Киргизстан, Азербайджан, Білорусь і Грузія.