Перша продукція українського виробника надійшла до споживачів ЄС - Павленко

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.

Першою країною, у яку експортується українська молочка, стала Болгарія, - повідомили у Держпродспоживслужбі України.

Йдеться про дві молокопереробні компанії: ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» (м. Золотоноша, Черкаська обл.), який відправив на ринок ЄС 150 кг масла селянського та 560 кг твердих сирів в асортименті, а також ПАТ «Яготинський маслозавод» (смт Згурівка, Київська обл.), який експортував молоко «Славія» та молоко «Яготинське для дітей».

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Як зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко, можливість поставляти продукцію на європейський ринок створює нові можливості та стимули для розвитку української молочної галузі, модернізації виробництва, підвищення якості продукції.

«Доступ на ринок ЄС українські молокопереробні компанії отримали від Єврокомісії 10 січня поточного року. І вже сьогодні ми констатуємо прогрес у просуванні вітчизняного виробника молока та молокопродуктів на ринок Європейського Союзу. Це свідчення того, що в Україні виробляється продукція належної якості та безпечності, яка визнається світом», - наголосив Міністр Олексій Павленко.

Він додав, що сьогодні сільське господарство є ключовою експортною галуззю в Україні - частка агросектору в загальному експорті України становить 38%, крім того, аграрна галузь забезпечила 12% загального обсягу ВВП. Зараз ми постачаємо продукцію в 190 країн. У 2015—2016 роках відкрили 11 нових країн для майже 300 підприємств м’ясо-молочної галузі.