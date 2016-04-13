Мінсільгосп США знову підвищило прогноз урожаю зернових в Україні

Міністерство сільського господарства США (USDA) у квітні підвищило прогноз експорту кукурудзи з України у поточному маркетинговому році (МР, липень 2015 - червень 2016) на 200 тис. тонн порівняно з березневим прогнозом, до 15,7 млн тонн. Прогноз підвищено за рахунок незначного збільшення очікуваного виробництва цієї культури на 30 тис. тонн, до 23,33 млн тонн, і скорочення перехідних залишків на 170 тис. тонн, повідомляється на сайті USDA.

Прогноз загального виробництва зернових також підвищено – на 200 тис. тонн, до 60,7 млн тонн, зокрема, за рахунок збільшення виробництва кукурудзи, а також фуражного зерна - на 140 тис. тонн, до 33,39 млн тонн, і пшениці – на 20 тис. тонн, до 27,27 млн тонн.

Прогноз експорту пшениці залишився без змін – 15,5 млн тонн. Водночас USDA прогнозує, що фуражне зерно Україна експортує в обсязі 20,32 млн тонн проти 20,19 млн тонн за березневим прогнозом.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму та зони АТО) у 2015 році зібрала 60,1 млн тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше, ніж у 2014 році.

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує обсяг експорту зерна за підсумками поточного МР понад 36 млн тонн. У 2014-2015 МР цей показник становив 34,8 млн тонн.