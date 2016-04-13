Туреччина готова підписати з Україною угоду про ЗВТ, але без сільського господарства

Туреччина готова підписати з Україною угоду про зону вільної торгівлі, але не хоче включати до неї розділ щодо сільського господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол Туреччини в Україні Йонет Тезель в ході публічних дебатів “Україна — Туреччина: новий Чорноморський союз?”.

“Ми готові підписати цю угоду, але ми не хочемо включати туди сільськогосподарський розділ”, - сказав посол.

Він зазначив, що Туреччина провела переговори щодо укладення 32 угод щодо зоні вільної торгівлі з іншими країнами і завжди передбачала особливі умови для сільськогосподарської продукції.

Читайте такожУкраїна і Туреччина мають намір підписати угоду про ЗВТ до кінця року

В свою чергу, директор протокольного департаменту Міністерства закордонних справ Ольга Чубрикова зазначила, що Україна має політичну волю для підписання угоди про ЗВТ з Туреччиною, але керівництво України бажає, щоб цей документ був взаємовигідним, відповідав інтересам обох держав.

За її словами, у зв'язку з чим Україна не ставить конкретних термінів щодо підписання цієї угоди.

Вона також повідомила, щоб переговори на експертному рівні були пожвавлені і був сформований пакет проблемних питань, щодо якого сторони не можуть дійти згоди. Цей пакет має бути винесений на вищий політичний рівень для остаточного розв'язання проблем.