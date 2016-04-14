"Перемоги" імпортозаміщення: росіяни можуть позбутися улюбленої кіносмакоти - попкорну

Відвідувачів російських кінотеатрів, які звикли насолоджуватися фільмом, паралельно споживаючи попкорн, в найближчому майбутньому може спіткати розчарування, пишуть "Известия".

Хтось просто не виявить заповітне відерце на вітрині кінобару. А для когось цей продукт виявиться не по кишені.

Дослідницька компанія «Невафильм Research» надала черговий прогноз розвитку російського кіноринку в 2016 році, згідно з яким доходи кінобарів, що і без того знизилися в минулому році на 8,5%, не повернуться до зростання через заборону на ввезення зерен американського попкорну і гострий дефіцит вітчизняного.

Читайте такожРосіяни загрузли в боргах: масово позичають у банків для погашення старих кредитівЦе означає, що продукту для виробництва кіносмакоти може не вистачити, а те, що є, зросте в ціні і не буде доступним широкому споживачеві.

Замовники б'ють на сполох. Зерна мало. І це серйозно, адже попкорн — більш за що продається у кінобарах. А в цілому доходи від продажу їстівного та напоїв складають до 30% доходів кінотеатрів.

Але багатьом діячам кіно не подобаються глядачі, які жують. На недавній церемонії «Ніки» Андрій Кончаловський вітав колег з появою фільмів, «на яких не жують».

Генеральний директор кінокомпанії «Каро Прем'єр» Олексій Рязанцев вважає, що кінобари зроблять все необхідне, щоб замінити попкорн якимось аналогом, наприклад, картопляними чіпсами.