Споживчі настрої українців погіршилися – дослідження

Індекс споживчих настроїв в Україні в березні знизився на 3,6 п. порівняно з лютим, становивши 50,6 п.

Відповідні дані містяться в дослідженні GfK Ukraine.

Згідно з дослідженням, українці значно гірше стали оцінювати своє поточне матеріальне становище – відповідний індекс опустився на 6,5 п. – до 44,4. При цьому індекс очікувань розвитку економіки зріс на 1 п. – до 44,9.

Крім того, українці в березні стали більш оптимістичними в оцінці динаміки безробіття - відповідний показник знизився на 8,3 п. - до 144,5. При цьому оптимізм населення зберегло й щодо перспектив національної валюти - девальваційні очікування в березні знизилися на 10,43 п. до рівня 153.

“Падіння індексу споживчих настроїв відбулося, насамперед, через зменшення індексу доцільності здійснення великих покупок після лютневого зростання. Це пов'язано зі зменшенням девальваційних очікувань, що робить купівлю про запас імпортних товарів менш доцільною, а саме ці товари й належать до групи великих покупок", - прокоментували результати дослідження аналітики GfK.

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Як повідомляв УНІАН, споживчі настрої українців (ІСН) в грудні минулого року зросли на 3,1 пункта - до 53,1 пункта, що відповідає рівню кінця 2014 року.

Ціни в Україні в 2015 році зросли до 43,3% порівняно зі зростанням на 24,9% у 2014 році. Інфляція минулого року досягла максимального значення за останні 20 років. За рік найбільше зросли ціни на природний газ – у 3,7 раза, гарячу воду і опалення – на 78,4%, електроенергію – на 66,9%, овочі – на 66,7%, соняшникову олію та яйця – на 59,4%, безалкогольні напої – на 57,8%.

Бюджет України на 2016 рік передбачає інфляцію в 12%.